Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий

12:48, 18 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу, который прошёл в рамках спартакиады Пскова среди предприятий. Соревнования проводились на стадионе «Машиностроитель» 15 сентября, сообщается в группе состязаний в соцсети «ВКонтакте».



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



Фото: пресс-служба соревнований



















По итогам турнира первое место заняла команда Zoloto zoloto, серебро на счету Unlim, а бронза у Malishy.

Победители были награждены медалями, грамотами, памятными подарками, а также лучший игрок команды-победителя получил статуэтку.

Отметим, что это стартовый турнир, проводящийся в рамках спартакиады Пскова среди предприятий. Впереди участников ждут игры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, лазертагу, дартсу и интерактивному футболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».