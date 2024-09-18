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Спорт

Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий

Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу, который прошёл в рамках спартакиады Пскова среди предприятий. Соревнования проводились на стадионе «Машиностроитель» 15 сентября, сообщается в группе состязаний в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований
  • Подведены итоги турнира по фиджитал-баскетболу среди псковских предприятий
    Фото: пресс-служба соревнований

По итогам турнира первое место заняла команда Zoloto zoloto, серебро на счету Unlim, а бронза у Malishy.

Победители были награждены медалями, грамотами, памятными подарками, а также лучший игрок команды-победителя получил статуэтку.

Отметим, что это стартовый турнир, проводящийся в рамках спартакиады Пскова среди предприятий. Впереди участников ждут игры по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, лазертагу, дартсу и интерактивному футболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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