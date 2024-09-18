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Экономика

В Сбере ожидают трёхкратное увеличение объёма сделок по комплексному урегулированию задолженности

Сбер в этом году ожидает 20 тысяч сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму девять миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

«Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тысяч, а их объём составит 18 миллиардов рублей, то есть ожидается более чем шестикратный рост по сравнению с 2023 годом. Анализ обратной связи показал, что 80% клиентов ощущают реальную помощь от реструктуризации по программе комплексного урегулирования. Заёмщики отмечают хорошие условия программы, высокую скорость принятия решения, простоту оформления и доброжелательное отношение сотрудников», – отметил Денис Кузнецов.

Срок получения решения по комплексному урегулированию в 2024 году уменьшился до 13 дней, уточнил он.

Напомним, в 2022 году Сбер первым в стране предложил программу «Комплексное урегулирование». Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты или болезни.

Отметим, что VII форум «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» проходит на всесезонном курорте «Манжерок» с 17 по 20 сентября.

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