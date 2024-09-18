Ещё шесть мемориальных досок в память о погибших псковичах появятся на фасадах городских школ

12:36, 18 сентября 2024, ПАИ

18 сентября, в День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, который отмечается в Псковской области впервые, состоялось заседание комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Участники рассмотрели несколько вопросов об установке мемориальных досок, сообщили ПАИ в пресс-службе городской Думы.

В результате решено, что ещё шесть мемориальных досок в память о погибших псковичах появятся на фасадах городских школ и дома.

В частности, на фасаде школы №13 увековечат память кавалера ордена Мужества, лейтенанта Александра Ефремова и рядового Игоря Антонова, на фасаде ППК – кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, кавалера трех орденов Мужества гвардии капитана Михаила Гурского, на фасаде дома на улице Шестака, 25 – кавалера ордена Мужества, гвардии старшего прапорщика Николая Савченко.

Также участники заседания рассмотрели вопросы об установке мемориальных досок кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии ефрейтору Александру Михнову на здании школы №1, кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии рядовому Алексею Стаканову – на здании школы №2, кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии старшему сержанту Владиславу Иванову – на здании школы №11.

«Это самое малое, чем мы можем хотя бы отчасти сгладить утрату, постигшую родных и близких героев, – увековечить память о них и их подвигах, беречь и сохранять ее, воспитывать на этом подрастающее поколение», – отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.