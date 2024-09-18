Профессиональный ФК в Пскове нельзя восстановить только силами городского и областного бюджетов – Сергей Бухаров

14:24, 18 сентября 2024, ПАИ

Профессиональный футбольный клуб в Пскове нельзя восстановить силами городского и областного бюджетов, заявил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров на совещании по вопросам спорта, которое прошло в конференц-зале Ледового дворца, передаёт корреспондент ПАИ.

«Профессиональный клуб, к сожалению, в реалиях дотационного региона не получится восстановить. Мы спрашивали у руководящего состава клуба «Псков», сколько нужно, чтобы потянуть выступление во Второй лиге? Сколько у них сейчас есть, нужно ещё столько же. Это огромные деньги. Если собрать весь бюджет города на детско-юношеский спорт и весь бюджет областного комитета на все федерации, то примерно эти деньги вкупе дадут профессиональную команду», – отметил Сергей Бухаров.

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