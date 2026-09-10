«Луки-Энергия» сегодня примет «Урал» в четвёртом раунде Кубка России

11:51, 10 сентября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт домашний матч четвёртого раунда Пути регионов Кубка России против екатеринбургского «Урала» из Первой лиги. Встреча состоится сегодня, 10 сентября, и начнётся в 16:30 на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Для великолучан выход в четвёртый раунд уже стал повторением лучшего результата последних сезонов. В третьем раунде подопечные Михаила Сальникова уверенно переиграли «Череповец» со счётом 4:1.

«Урал», выступающий в Первой лиге, подходит к матчу в статусе фаворита. Команду в июне возглавил известный специалист Сергей Юран, перед которым поставлена задача вернуть клуб в Российскую премьер-лигу. В турнирной таблице Первой лиги екатеринбуржцы занимают пятое место, набрав 18 очков в девяти турах.

Накануне стало известно, что «Урал» не смог вовремя вылететь в Москву из-за закрытия аэропорта.

Победитель этой пары сыграет с «Ленинградцем», который в своём матче на выезде выиграл у «Сокола» по пенальти – 1:1 (6:5).