Сбер сократил срок торгов в банкротстве до шести месяцев

13:41, 18 сентября 2024, ПАИ

Сбер за три года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% (до шести месяцев). При этом среднее количество участников на торгах выросло до трёх, рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Продажа имущества во время процедуры банкротства является важнейшим этапом, подчеркнул Евгений Акимов. «Последние десять лет в России срок процедуры банкротства увеличивался в среднем на 7,5% в год. В итоге на рынке он вырос в два раза: если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1 350 дней. При этом в Сбере нам удалось достичь обратной тенденции: мы сократили средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% за три года: с восьми до шести месяцев», – сказал он.

В Сбере справляются с вызовами рынка и помогают клиентам быстрее и выгоднее продавать проблемные активы, подчеркнул Евгений Акимов. Одно из важнейших направлений – содействие работе арбитражного управляющего, ускорение проведения инвентаризации и оценки. Компания также разработала простое и удобное для восприятия положение о реализации имущества, находящегося в залоге у банка, а собрания и комитеты кредиторов проводит онлайн на единой платформе BANKRO.TECH. Все эти меры помогают ускорить процедуру банкротства.

Начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка также отметил, что цифровые сервисы помогают сделать процедуру банкротства более эффективной и быстрой. «Например, на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества Portal DA доступны как прямая покупка активов, так и покупка на торгах в банкротстве. Если клиент выбрал залоговое имущество, но не знает, как его купить, можем предложить онлайн-сервис «Агент в торгах». Он поучаствует в торгах и поможет купить интересующий лот по устраивающей клиента цене. Если же клиент выбрал объект, но у него не хватает средств на покупку, можем помочь оформить кредит для приобретения имущества с торгов по банкротству. Всё имущество, которое алгоритм маркетплейса Portal DA определит как активы, которые можно купить в кредит, будет покрыто сервисами Сбера «Кредитный потенциал» и «Автокредит». Кроме того, недавно мы разработали и внедрили безопасное цифровое пространство для обмена конфиденциальными данными DataRoom. Благодаря этому уникальному сервису клиенты могут безопасно обмениваться файлами размером до 1 Тб и экономить своё время», – отметил он.

Отметим, что VII форум «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» проходит на всесезонном курорте «Манжерок» с 17 по 20 сентября.