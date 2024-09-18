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Общество

Более 200 школьников из Псковской области смогут получить свою первую профессию благодаря проекту «Билет в будущее»

Количество компетенций профессионального обучения «Моя первая профессия» увеличилось в 2024-2025 учебном году, сообщила ПАИ региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Фото предоставила Елена Рыбальская

«В этом году разработали 15 компетенций: проводник пассажирского вагона, каменщик, парикмахер, повар, кондитер, портье, штукатур, кассир, маляр строительный, вожатый, социальный работник, младший воспитатель, рабочий зелёного хозяйства, пекарь, делопроизводитель. Их объём – 144 часа, они будут реализовываться на восьми площадках образовательных организаций среднего профессионального образования Псковской области», – рассказала Елена Рыбальская.

Получить свою первую профессию смогут более 200 учеников 8–11-х классов, отметила координатор проекта.

Единая модель профориентации реализуется на базе проекта «Билет в будущее». Это проект ранней профориентации для школьников с 6-го по 11-й классы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» президентского нацпроекта «Образование».

В 2024 году в профессиональных пробах примут участие около шести тысяч школьников Псковской области. Профпробы пройдут по 45 компетенциям на 12 площадках среднего и дополнительного профессионального образования.

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