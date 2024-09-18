В Печорском округе продолжается уборка урожая в фермерских хозяйствах и на сельхозпредприятиях

20:42, 18 сентября 2024, ПАИ

Продолжается уборка урожая в фермерских хозяйствах и на сельхозпредприятиях Печорского муниципального округа. Как проходит борьба за выращенный картофель – удалось увидеть в сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Суворова корреспонденту газеты «Печорская правда».

«Зерновые культуры в нашем хозяйстве уже убраны. Сейчас идёт копка картофеля в деревне Рачево. Здесь посажены чипсовые сорта, которые пользуются большим спросом. Предстоит ещё выкопать семенной картофель в деревне Рыжиково. В этом году урожай лучше, чем в прошлом, но хуже, чем обычно, так как не хватало влаги», – рассказал председатель СПК имени Суворова Василий Назимов.

Посадки картофеля чистые, почти без сорной травы. На уборке трудятся опытные и дисциплинированные механизаторы. На картофелеуборочных комбайнах работают Сергей Кодас и Игорь Зелинске. Владимир и Сергей Андрюшины возят картофель на тракторах.