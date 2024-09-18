Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством Владимира Путина по вопросу развития ВС РФ

21:13, 18 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросу развития Вооружённых сил России. В ходе рабочей встречи участники обсудили ряд вопросов, связанных с укреплением и повышением боеготовности ВС РФ в условиях проведения специальной военной операции, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

«Особое внимание уделяется техническому перевооружению армии и флота, модернизации оружия и техники, а также разработке новых высокотехнологичных образцов. Армия РФ будет получать не единичные, а серийные образцы современных средств поражения, бронетехники, авиации и БПЛА», – главное из того, что отметил глава государства.

Ключевая задача стоит в обеспечении комплектования вооружённых сил подготовленным и обученным личным составом, в том числе частей и соединений постоянной боевой готовности в новых военных округах.