Асфальт обновили на участке дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье

23:54, 20 сентября 2024, ПАИ

В Псковском районе на участке с 29-го по 34-й километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье дорожники на этой неделе завершили ремонт асфальтобетонного покрытия. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Также в Великолукском районе приступили к ремонту участка длиной 5,7 км на автомобильной дороге Великие Луки – Подберезье. Сейчас здесь ведутся работы по фрезерованию изношенного слоя дорожного покрытия.

В Дедовичском районе выполнили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Красные Горки – Бокач, сообщили в профильном комитете.

Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».