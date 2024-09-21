Асфальт обновили на участке дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье
В Псковском районе на участке с 29-го по 34-й километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье дорожники на этой неделе завершили ремонт асфальтобетонного покрытия. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Также в Великолукском районе приступили к ремонту участка длиной 5,7 км на автомобильной дороге Великие Луки – Подберезье. Сейчас здесь ведутся работы по фрезерованию изношенного слоя дорожного покрытия.
В Дедовичском районе выполнили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Красные Горки – Бокач, сообщили в профильном комитете.
Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
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