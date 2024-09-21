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Общество

Ремонт дороги от посёлка Кунья до деревни Клин завершён

Ремонт дороги от посёлка Кунья до деревни Клин завершён. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

  • Отремонтированный участок дороги Кунья – Плешково
    Фото: глава Куньинского района Олег Лебедев
  • Отремонтированный участок дороги Кунья – Плешково
    Фото: глава Куньинского района Олег Лебедев
  • Отремонтированный участок дороги Кунья – Плешково
    Фото: глава Куньинского района Олег Лебедев
  • Отремонтированный участок дороги Кунья – Плешково
    Фото: глава Куньинского района Олег Лебедев
  • Отремонтированный участок дороги Кунья – Плешково
    Фото: глава Куньинского района Олег Лебедев

Комиссия приняла работы по ремонту участка дороги Кунья – Плешково. Работы были выполнены досрочно и с превышением запланированных изначально объёмов, за которые подрядчик дополнительное финансирование не потребовал. Небольшие замечания будут устранены в ближайшее время.

«Впереди нас ждёт ремонт ещё одного километра дороги Плюхново – Кудряницы. Несмотря на то что данный контракт двухгодичный, очень надеюсь, что все работы будут выполнены в текущем году», – отметил глава муниципалитета.

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