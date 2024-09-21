Фасады домов возле детской площадки на Четырёх углах в Пскове планируют обновить

15:55, 21 сентября 2024, ПАИ

Заявка на обновление фасадов домов, которые окружают площадку на Четырёх углах в Пскове, направят в Фонд капитального ремонта. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Такое предложение выдвинул губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Это поможет сделать локацию ещё более привлекательной», – подчеркнул Борис Елкин.

Новую детскую площадку, установленную в сквере имени 60-летия Октября в Пскове [на Четырёх углах], губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин осмотрели в рамках рабочего выезда 19 сентября. Работы по обустройству детской площадки уже полностью выполнены. Осмотрев территорию сквера, глава региона поручил установить больше урн.