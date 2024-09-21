Псковский студент занял третье место на чемпионате высоких технологий

20:48, 21 сентября 2024, ПАИ

Студент Псковского агротехнического колледжа Даниил Никитин занял третье место на чемпионате высоких технологий – 2024. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Финал чемпионата высоких технологий прошёл в Великом Новгороде. Впервые в нём принял участие представитель Псковской области, который в компетенции «Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)» занял третье место.



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области







Все участники продемонстрировали свои разработки и решения в области инновационных технологий. Даниил Никитин представил готовый прототип экзоскелета для кисти руки, созданный с нуля.

Напомним, чемпионат высоких технологий проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по решению президента России Владимира Путина с 2023 года. В этом году он объединил 140 конкурсантов. Инициатива соответствует задачам нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».