Туман накроет Псковскую область ночью и утром 22 сентября

21:54, 21 сентября 2024, ПАИ

Туман с видимостью до 500 метров ожидается местами в Псковской области ночью и утром 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Во второй половине ночи и утром 22 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Напомним, при поездке на автомобиле в тумане водителям необходимо избегать обгонов и лишних перестроений.

Ранее сообщалось, что заморозки ожидаются на территории региона 22 и 23 сентября.