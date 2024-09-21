Туман накроет Псковскую область ночью и утром 22 сентября
Туман с видимостью до 500 метров ожидается местами в Псковской области ночью и утром 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Во второй половине ночи и утром 22 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Напомним, при поездке на автомобиле в тумане водителям необходимо избегать обгонов и лишних перестроений.
Ранее сообщалось, что заморозки ожидаются на территории региона 22 и 23 сентября.
Делегация Псковской области приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ладога»
Псковские археологи рассказали, как складывается судьба найденных в раскопах артефактов
Памятный знак участнику Великой Отечественной войны благоустроили в Дновском районе