Псковичей приглашают на воскресную краеведческую прогулку «Сентябрь на Сокольнице»

09:20, 22 сентября 2024, ПАИ

Псковская библиотека микрорайона Овсище приглашает всех желающих на очередную бесплатную краеведческую прогулку с Олегом Ивченко «Сентябрь на Сокольнице» сегодня, 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы города Пскова.

Экскурсия стартует в 15:00 от библиотеки на улице Алексея Алёхина, дом 20.

Известный псковский краевед и автор книги «Овсище в алмазах» Олег Ивченко расскажет об истории горы Соколихи и её возникновении. Участники встречи узнают, как формировались склоны горы под воздействием ледниковых друмлинов. Также Олег Ивченко покажет удивительные растения, которые можно встретить на склонах Соколихи. Среди них есть краснокнижные виды, более характерные для тундролесостепи.

Прогулка продлится 2,5 часа. Участников просят не забыть про средства защиты от клещей и надеть удобную обувь.