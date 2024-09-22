Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам объяснили, как защитить свой велосипед от кражи

Наступила осень, но двухколёсными транспортными средствами, как и летом, по-прежнему «интересуются» злоумышленники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В этой связи сотрудники полиции рекомендуют псковичам принимать необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества.

При этом важно придерживаться определённых правил безопасности:

  • не оставлять велосипеды в подъездах домов;
  • по возможности забирать велосипед домой или оставлять его на балконе;
  • не доверять присмотр за своим транспортным средством незнакомым людям;
  • стараться оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости;
  • сделать гравировку на деталях, колёсах, раме либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым в ультрафиолете;
  • уходя, не забывать уносить с собой всё быстросъёмное оборудование с велосипеда – насос, флягу, велокомпьютер, фонарь;
  • хранить документы, полученные человеком в магазине при покупке велосипеда, желательно также сделать его фотографию, запомнить особые приметы транспортного средства – неродные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения;
  • как убеждает практика, единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра;
  • если велосипед всё же похитили – сразу звонить в полицию по телефонам 02 или 112;
  • постараться найти свидетелей произошедшего, записать номера их телефонов и адреса проживания, поискать вокруг места происшествия камеры видеонаблюдения;
  • при обращении в полицию с заявлением о краже понадобится паспорт, а также желательны документы на велосипед, его фотографии или детальное описание;
  • просмотреть в местных СМИ объявления о продаже подержанных велосипедов: есть вероятность встретить там своего «железного коня»;
  • сообщить о краже всем своим друзьям-велосипедистам: возможно, транспортное средство попадётся на глаза кому-нибудь из них;
  • разместить информацию о пропаже в Сети на специализированных форумах;
  • если удалось отыскать свой велосипед самостоятельно – сразу же сообщить об этом в полицию.

«И последнее: никогда не приобретайте у незнакомцев велосипеды сомнительного происхождения, тем более без соответствующих документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями», – отметили полицейские.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 сентября 2024

Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
22 сентября 2024

Мастер-класс по баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Великих Луках
22 сентября 2024

Учёные провели комплексную экспедицию по изучению озера Полисто в Бежаницком районе
22 сентября 2024

Волонтёрская акция прошла на новой экотропе нацпарка «Себежский»
22 сентября 2024

Профилактический рейд провели пожарные в Красногородском муниципальном округе
22 сентября 2024

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе в Пскове
22 сентября 2024

Псковский кремль стал одним из популярных туристических мест на Северо-Западе
22 сентября 2024

Скейты, автозвук, граффити: фестиваль уличной культуры «Плеск» прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...