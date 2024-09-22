Псковичам объяснили, как защитить свой велосипед от кражи
Наступила осень, но двухколёсными транспортными средствами, как и летом, по-прежнему «интересуются» злоумышленники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В этой связи сотрудники полиции рекомендуют псковичам принимать необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества.
При этом важно придерживаться определённых правил безопасности:
- не оставлять велосипеды в подъездах домов;
- по возможности забирать велосипед домой или оставлять его на балконе;
- не доверять присмотр за своим транспортным средством незнакомым людям;
- стараться оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть поблизости;
- сделать гравировку на деталях, колёсах, раме либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым в ультрафиолете;
- уходя, не забывать уносить с собой всё быстросъёмное оборудование с велосипеда – насос, флягу, велокомпьютер, фонарь;
- хранить документы, полученные человеком в магазине при покупке велосипеда, желательно также сделать его фотографию, запомнить особые приметы транспортного средства – неродные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения;
- как убеждает практика, единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра;
- если велосипед всё же похитили – сразу звонить в полицию по телефонам 02 или 112;
- постараться найти свидетелей произошедшего, записать номера их телефонов и адреса проживания, поискать вокруг места происшествия камеры видеонаблюдения;
- при обращении в полицию с заявлением о краже понадобится паспорт, а также желательны документы на велосипед, его фотографии или детальное описание;
- просмотреть в местных СМИ объявления о продаже подержанных велосипедов: есть вероятность встретить там своего «железного коня»;
- сообщить о краже всем своим друзьям-велосипедистам: возможно, транспортное средство попадётся на глаза кому-нибудь из них;
- разместить информацию о пропаже в Сети на специализированных форумах;
- если удалось отыскать свой велосипед самостоятельно – сразу же сообщить об этом в полицию.
«И последнее: никогда не приобретайте у незнакомцев велосипеды сомнительного происхождения, тем более без соответствующих документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями», – отметили полицейские.
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