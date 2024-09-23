Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

07:32, 23 сентября 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Гдовского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

23 сентября света не будет в деревне Заболотье, а также на улицах Ленина и Пограничной, 6 в Гдове.

24 сентября – в деревнях Торбачёво и Полично.

26 сентября – в Гдове (Гаражи).

27 сентября – в деревне Островцы.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.