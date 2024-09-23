Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Гдовского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
23 сентября света не будет в деревне Заболотье, а также на улицах Ленина и Пограничной, 6 в Гдове.
24 сентября – в деревнях Торбачёво и Полично.
26 сентября – в Гдове (Гаражи).
27 сентября – в деревне Островцы.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 сентября 2024
Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
22 сентября 2024
Мастер-класс по баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Великих Луках
22 сентября 2024
Учёные провели комплексную экспедицию по изучению озера Полисто в Бежаницком районе