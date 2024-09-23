Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные
Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 21 сентября пожарные ликвидировали возгорание автомобиля Mazda 6 2020 года выпуска на улице Гоголя в Великих Луках. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
22 сентября на улице Зелёной в Себеже произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри дома.
В этот же день на улице Ленина в Невеле произошло возгорание контейнера. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Ещё один пожар случился в деревне Вернявино Палкинского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли от огня жилой дом.
Жилой дом и два строения сгорели в результате короткого замыкания электропроводки в Себеже