Каждый третий пскович во время увольнения помогает работодателю найти себе замену

10:40, 23 сентября 2024, ПАИ

Каждый третий житель Пскова во время увольнения помогал своему работодателю найти себе замену. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В частности, 23% псковичей делали это по своей инициативе, а ещё 10 % – по просьбе начальства. Причём чаще всего себе замену ищут те, кто моложе: среди псковичей до 34 лет таких людей 39%, а среди тех, кому за 45, – 31%.

Однако шесть из десяти жителей города не искали замену, сославшись на то, что это обязанность работодателя.

Причём в России существует практика подбора увольняющимися сотрудниками себе замены, сообщает сервис. Например, такие случаи происходили за год в четырёх из десяти организаций.