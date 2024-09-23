Каждый третий пскович во время увольнения помогает работодателю найти себе замену
Каждый третий житель Пскова во время увольнения помогал своему работодателю найти себе замену. Об этом сообщает сервис SuperJob.
В частности, 23% псковичей делали это по своей инициативе, а ещё 10 % – по просьбе начальства. Причём чаще всего себе замену ищут те, кто моложе: среди псковичей до 34 лет таких людей 39%, а среди тех, кому за 45, – 31%.
Однако шесть из десяти жителей города не искали замену, сославшись на то, что это обязанность работодателя.
Причём в России существует практика подбора увольняющимися сотрудниками себе замены, сообщает сервис. Например, такие случаи происходили за год в четырёх из десяти организаций.
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