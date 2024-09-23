Великолучанин на автомобиле врезался в опору ЛЭП. Есть пострадавшие

11:32, 23 сентября 2024, ПАИ

30-летний великолучанин не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в опору ЛЭП, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте у дома № 128 в Великих Луках. Мужчина на автомобиле врезался в опору ЛЭП и дорожный знак. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира – 28-летняя девушка и 33-летний мужчина. Водитель от медицинского освидетельствования отказался.

Обстоятельства произошедшего выясняются.