Великолучанин на автомобиле врезался в опору ЛЭП. Есть пострадавшие
30-летний великолучанин не справился с управлением, в результате автомобиль врезался в опору ЛЭП, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
ДТП произошло на Октябрьском проспекте у дома № 128 в Великих Луках. Мужчина на автомобиле врезался в опору ЛЭП и дорожный знак. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира – 28-летняя девушка и 33-летний мужчина. Водитель от медицинского освидетельствования отказался.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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