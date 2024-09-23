Около тысячи человек посетило фестиваль «Плеск» в Пскове

11:47, 23 сентября 2024, ПАИ

Около тысячи человек посетило фестиваль уличной культуры «Плеск» в течение дня работы площадки, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

На мероприятии прошли показательные выступления, мастер-классы по ВМХ, езде на самокате, скейтборду. Также гостям представили мастер-класс по основам паркура.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите по ссылке.

Мероприятие проводилось в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

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