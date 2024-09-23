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Общество

Участки шести улиц перекроют в Пскове на время соревнований

Движение транспорта перекроют по участкам шести улиц в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Участки шести улиц перекроют в Пскове на время соревнований. Фото: ПАИ

В связи с проведением соревнований по бегу «Псковский полумарафон» 29 сентября с 7:30 до 15:30 будет перекрыто движение по участкам шести улиц. В частности, движение ограничат на участке улицы Спортивной от улицы Гражданской до Кузнецкой, на улице Профсоюзной, на участке улицы Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта. Кроме того, будут перекрыты участок улицы Советской от Октябрьской площади до площади Победы, участки улицы Свердлова от улицы Воровского до Карла Маркса, от Музейного переулка до улицы Советской и от улицы Калинина до Советской, а также будет перекрыта улица Кремль.

Для объезда следует использовать улицу Гражданскую, Октябрьский проспект и улицу Калинина. Также будет организовано двустороннее движение по Музейному переулку.

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