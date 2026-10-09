Новый врач-терапевт начал приём в амбулатории в псковской Родине

22:26, 09 октября 2026, ПАИ

Приём пациентов во врачебной амбулатории в деревне Родина Псковского района ведёт новый врач-терапевт Валентин Ившин. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Валентин Станиславович – молодой перспективный специалист уже с опытом работы. Его профессиональный путь начался во время учёбы в Псковском государственном университете», – отметили в министерстве.

Практику Валентин Ившин начал ещё до получения диплома: во время учёбы он работал медбратом в хирургическом отделении Псковской областной клинической больницы. В министерстве отметили его целеустремлённость, стрессоустойчивость и преданность медицине.

Новая врачебная амбулатория в деревне Родина была построена в прошлом году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В ведомстве добавили, что молодому специалисту важно начинать путь в комфортных условиях.