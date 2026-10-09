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Взорваться может каждый: эксперт назвал главную опасность смартфона

Вздувшийся аккумулятор повышает риск взрыва смартфона, заявил news.ru главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. Если экран или задняя крышка отошли от корпуса, пользоваться устройством не стоит.

Фото: ПАИ

Главную опасность представляет литий-ионная батарея. При повреждении, браке, сильном износе или перегреве начинается тепловой разгон – он ведёт к нагреву и разрыву корпуса. При отхождении экрана или крышки батарея давит изнутри – телефон лучше выключить и отнести в сервис, пояснил эксперт.

Риск связан и с механическими повреждениями. После серьёзного удара стоит следить, не появились ли нагрев, вздутие или резкое падение автономности. Проблемы возможны после некачественного ремонта, особенно если поставили дешёвую батарею неизвестного происхождения. Экономить на аккумуляторе Владимир Зыков не советует, как и использовать повреждённые зарядки, разъёмы и сомнительные блоки питания.

При этом обычный нагрев ещё не значит, что смартфон загорится: важен ненормальный характер поведения устройства. Эксперт также советует не заряжать телефон под подушкой или одеялом, где тепло плохо отводится, и не разбирать его самостоятельно.

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