Эксперты рассказали, как выбрать дрова для печи или камина

22:33, 09 октября 2026, ПАИ

При покупке дров лучше выбирать подсушенные поленья, сообщает URA.RU. Непросушенная древесина даёт много копоти и дыма, сложнее разжигается и оставляет много золы.

Влажность дров должна быть около 20 % или ниже. Правильно высушенные дрова хранят под навесом примерно два года после спила. Измерять влажность лучше влагомером на свежем расколе полена.

Специалисты советуют брать поленья диаметром от восьми до 12 сантиметров. Слишком толстая древесина горит неравномерно, а тонкие щепки быстро сгорают. Дрова должны быть расколоты равномерно, без трещин и загнивших мест.