Псковский хлебокомбинат отмечает 80-летие
Псковский хлебокомбинат отмечает 80-летие со дня основания. В честь юбилейной даты и в преддверии Дня работника сельского хозяйства в городском культурном центре Пскова прошли торжественное награждение сотрудников предприятия и концерт, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
Сотрудников комбината на торжественном мероприятии поздравили областные и городские власти.
История предприятия неразрывно связана с жизнью послевоенного Пскова. В 1946 году, когда город буквально восстанавливали из пепла, началась трудовая биография хлебокомбината. В маленькой пекарне на улице Советской работало чуть более 50 человек.
За 80 лет предприятие пережило немало испытаний, но одно осталось неизменным – решимость и желание быть лучшим в своём деле.
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