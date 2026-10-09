Псковский хлебокомбинат отмечает 80-летие

20:55, 09 октября 2026, ПАИ

Псковский хлебокомбинат отмечает 80-летие со дня основания. В честь юбилейной даты и в преддверии Дня работника сельского хозяйства в городском культурном центре Пскова прошли торжественное награждение сотрудников предприятия и концерт, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















































Сотрудников комбината на торжественном мероприятии поздравили областные и городские власти.

История предприятия неразрывно связана с жизнью послевоенного Пскова. В 1946 году, когда город буквально восстанавливали из пепла, началась трудовая биография хлебокомбината. В маленькой пекарне на улице Советской работало чуть более 50 человек.

За 80 лет предприятие пережило немало испытаний, но одно осталось неизменным – решимость и желание быть лучшим в своём деле.