Линии освещения появятся в удалённых микрорайонах Пскова

13:41, 23 сентября 2024, ПАИ

Линии наружного освещения появятся в удалённых микрорайонах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

До конца года появится освещение на улице Грибоедова в Любятого, а также на Псковкирпиче на улице Боровой от улицы Черняховского до дома № 44 и между домами № 54 и № 62.

В общей сложности будет установлено 16 опор и 19 светильников.

Это третий контракт на устройство освещения в 2024 году. Новые фонари уже появились на улице Снятной и двух перекрёстках, пояснил глава Пскова.