Линии освещения появятся в удалённых микрорайонах Пскова
Линии наружного освещения появятся в удалённых микрорайонах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
До конца года появится освещение на улице Грибоедова в Любятого, а также на Псковкирпиче на улице Боровой от улицы Черняховского до дома № 44 и между домами № 54 и № 62.
В общей сложности будет установлено 16 опор и 19 светильников.
Это третий контракт на устройство освещения в 2024 году. Новые фонари уже появились на улице Снятной и двух перекрёстках, пояснил глава Пскова.
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