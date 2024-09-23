Сбер выпустил кредитную карту с лимитированным дизайном и светодиодами

13:59, 23 сентября 2024, ПАИ

Ко дню рождения Кредитной СберКарты, которой пользуется 17 миллионов россиян, Сбер выпустил её лимитированную версию со светодиодами, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платёжному терминалу или банкомату. При этом карту не нужно подзаряжать – она так же надёжна и долговечна, как и обычная СберКарта.

Карту можно оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении банка с 23 сентября. Всего будет выпущено 100 тысяч карт – бесплатно и без предзаказа

«Три года назад мы кардинально переосмыслили наш продукт, сделав карту, какую хотели видеть наши клиенты: бесплатное обслуживание, беспроцентный период – 120 дней, единая и прозрачная процентная ставка, низкая ставка на покупки в категории «Здоровье» и на онлайн покупки на Мегамаркете. Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране – она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок», – отметил директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.