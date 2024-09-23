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Экономика

Сбер: С начала года малый бизнес в СЗФО получил 56 млрд рублей онлайн

Более 26 тысяч кредитов с начала 2024 года оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Северо-Западного федерального округа с помощью интернет-банка СберБизнес. Совокупная сумма выдачи составила около 56 миллиардов рублей, из них в Санкт-Петербурге – свыше 30 миллиардов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Чаще всего такие кредиты оформляли компании оптовой и розничной торговли (38%), сферы услуг (25%), а также производственные предприятия (7%). В тройку лидеров регионов СЗФО по числу полученных онлайн-займов вошли Санкт-Петербург (37% от всей выдачи), Ленинградская область (10,1%) и Вологда (9,9%).

«Оказание поддержки малому бизнесу, включая предприятия Северо-Западного округа, является одним из ключевых приоритетов Сбербанка. Вместе с региональными правительствами мы создаем благоприятные условия для старта и роста бизнеса. Предлагаемые нами финансовые условия весьма привлекательны и удобны, а применение передовых сервисов способствует успешному развитию предпринимательства. На данный момент 99% малого бизнеса среди наших клиентов пользуется услугами онлайн-кредитования», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

С помощью интернет-банка СберБизнес можно предоставить все документы дистанционно в любое время суток, а сам кредит предприниматели могут получить за три минуты.

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