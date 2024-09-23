Более 500 российских школьников приняли участие в отборочном туре математической олимпиады в ПсковГУ
Отборочный тур открытой математической олимпиады школьников имени Софьи Ковалевской прошёл в ПсковГУ. В нём приняли участие более 500 учащихся 5–7-х классов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
В числе участников олимпиады – школьники из Псковской, Ленинградской, Архангельской, Тверской, Тульской, Калужской, Нижегородской, Владимирской, Орловской, Томской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской и Белгородской областей, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краёв, а также из ЛНР, Башкортостана, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Смоленска, Ижевска, Липецка и Черкесска.
Отборочный тур проходил в онлайн-формате. Каждый класс получил по 20 заданий. Результаты станут известны 25 сентября на сайте олимпиады и в индивидуальных письмах участникам.
Школьникам, которые пройдут отборочный тур, предстоит проявить себя на заключительном этапе олимпиады, решив пять задач. Этап пройдёт 28 сентября с 8:00 до 21:00 (по московскому времени).
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