Более 500 российских школьников приняли участие в отборочном туре математической олимпиады в ПсковГУ

16:59, 23 сентября 2024, ПАИ

Отборочный тур открытой математической олимпиады школьников имени Софьи Ковалевской прошёл в ПсковГУ. В нём приняли участие более 500 учащихся 5–7-х классов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В числе участников олимпиады – школьники из Псковской, Ленинградской, Архангельской, Тверской, Тульской, Калужской, Нижегородской, Владимирской, Орловской, Томской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской и Белгородской областей, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краёв, а также из ЛНР, Башкортостана, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Смоленска, Ижевска, Липецка и Черкесска.

Отборочный тур проходил в онлайн-формате. Каждый класс получил по 20 заданий. Результаты станут известны 25 сентября на сайте олимпиады и в индивидуальных письмах участникам.

Школьникам, которые пройдут отборочный тур, предстоит проявить себя на заключительном этапе олимпиады, решив пять задач. Этап пройдёт 28 сентября с 8:00 до 21:00 (по московскому времени).