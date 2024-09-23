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Экономика

Чем руководствуются псковичи при покупке бытовой химии, рассказал эксперт

Чем руководствуется покупатель при приобретении бытовой химии, рассказал генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.

Чем руководствуется покупатель при приобретении бытовой химии, рассказал Сергей Шестаков. Фото: Валерия Лагуткина

«В первую очередь покупатель голосует рублём. На втором месте у него, безусловно, бренд и его узнаваемость. На третье место я бы поставил соотношение цены и качества. И опять же, человек всё-таки интуитивно принимает решение. Если у него есть положительная практика использования тех или иных продуктов, он интуитивно продолжает это делать. Если он увидел, что у него есть интересный вариант по более низкой цене, почему бы и не попробовать? Он, как правило, это и делает», – отметил Сергей Шестаков.

При этом вся бытовая химия производится по ГОСТу, подчеркнул гость студии. Все истории про экологические и биоразлагаемые продукты – скорее маркетинговый ход, который выгоден некоторым производителям, обратил внимание Сергей Шестаков.

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