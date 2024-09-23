Продолжается реставрация архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря

20:03, 23 сентября 2024, ПАИ

Специалисты продолжают реставрационные работы в объекте культурного наследия федерального наследия «Архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря». На данный момент завершено укрепление стен и фундаментов. Продолжается реставрация кладки, расчистка швов, вычинка, камнеукрепление, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Особенности ограды Псково-Печерского монастыря определяются сложностями рельефа местности. Монастырь занимает склоны глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Стены, идушие вниз по склону, имеют ступенчатую форму», – отметили специалисты.

В АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» отметили, что ограда, построенная в 1558–1566 годах, сначала имела шесть башен, позже появились ещё четыре. Ныне в ограде девять башен: Благовещенская, Изборская, Тарарыгина, башни Верхних и Нижних решёток, Тайловская, Острожная (Тюремная), Петровская, Никольская. Реставрация башен Святых ворот (Петровской), Изборской, Верхних решёток, Тарарыгиной, Благовещенской, Никольской и Тайловской приближается к завершению. Выполнена большая часть работ по реставрации башни Нижних решёток и Острожной.

Длина крепостных стен – 810 метров. Монастырская ограда – крепостное сооружение в составе архитектурного ансамбля монастыря и находится под охраной государства.

Крупномасштабный проект сохранения памятников ансамбля Псково-Печерского монастыря, который реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)», включает 17 объектов культурного наследия XVI–XIX веков.