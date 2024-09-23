Мастер-класс по баскетболу для лиц с ОВЗ прошёл в Пскове

23:47, 23 сентября 2024, ПАИ

В Пскове на базе УСК «Олимп» в ходе турнира по баскетболу среди девушек прошёл мастер-класс по баскетболу в рамках инклюзивного проекта РФБ «Тихий баскетбол» сегодня, 23 сентября. Тренер Александр Анищенко провёл занятие для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Псковской области.



В декабре «Тихий! баскетбол» и специальная Олимпиада России запустили совместный проект поддержки детей с ментальными нарушениями.

Ранее мастер-класс прошёл в Великих Луках.

Мероприятие реализуется при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Российской федерации баскетбола, Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Федерации баскетбола Псковской области.