Иностранные студенты ПсковГУ стали участниками «Международной школы хирурга»

23:22, 23 сентября 2024, ПАИ

На базе Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова начал свою работу симпозиум «Международная школа хирурга». Среди участников – иностранные студенты ПсковГУ, сообщается в группе «СЗГМУ имени И. И. Мечникова Минздрава России» в соцсети «ВКонтакте».

Школа хирурга проводится для иностранных студентов пяти университетов России и зарубежья. Среди вузов – Псковский государственный университет, Северный государственный медицинский университет, Новгородский государственный университет, турецкий университет Алтынбас, Университет Себелас Марет в Индонезии. Преподаватели кафедры оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией имени С. А. Симбирцева и студенты-участники хирургической сборной в течение недели проведут лекции и мастер-классы для своих коллег.