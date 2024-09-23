Великолучанка отомстила магазину, похитив продукты
38-летняя великолучанка похитила продукты из магазина, объясняя свой поступок мщением за ранее купленные несвежие продукты в этом магазине. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.
Установлено, что в середине февраля женщина похитила продукты питания, средства для красоты, памперсы и мужской зонт. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.
В суде подсудимая признала вину, раскаялась и возместила ущерб, причинённый магазину. Обвиняемая способствовала расследованию и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Женщина пояснила, что хотела отомстить за купленное ранее в этом магазине тухлое мясо.
Подсудимой назначен судебный штраф в размере пяти тысяч рублей.
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