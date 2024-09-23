Великолучанка отомстила магазину, похитив продукты

23:50, 23 сентября 2024, ПАИ

38-летняя великолучанка похитила продукты из магазина, объясняя свой поступок мщением за ранее купленные несвежие продукты в этом магазине. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в середине февраля женщина похитила продукты питания, средства для красоты, памперсы и мужской зонт. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

В суде подсудимая признала вину, раскаялась и возместила ущерб, причинённый магазину. Обвиняемая способствовала расследованию и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Женщина пояснила, что хотела отомстить за купленное ранее в этом магазине тухлое мясо.

Подсудимой назначен судебный штраф в размере пяти тысяч рублей.