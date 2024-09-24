О ремонте улиц на окраине Пскова рассказал Борис Елкин

10:22, 24 сентября 2024, ПАИ

О ремонте улиц на окраине Пскова рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Каждый год помимо крупных дорожных объектов включаем в план ремонта небольшие улицы на окраинах. В этом году выполняем работы в микрорайоне Корытово. Ремонтируем улицы Дачную, Чапаева, Горожанского, переулки Дачный, Чапаева, Корытовский и проезд от улицы Яна Райниса до улицы Дачной. В общей сложности около 1,5 километра», – отметил глава города.

В перечень работ входит замена покрытия на проезжей части и тротуарах, устройство обочин и зелёной зоны. Дорожные работы уже стартовали и должны завершиться до 15 ноября, заключил Борис Елкин.