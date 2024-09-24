Филологи ПсковГУ проведут для участников «Летнего института» онлайн-семинар, посвящённый мемам о Пушкине

14:23, 24 сентября 2024, ПАИ

Доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ Надежда Лищенко проведёт методический онлайн-семинар «Мемы об А. С. Пушкине на уроках русского языка как иностранного: текст и контекст». Мероприятие пройдёт в ПсковГУ в формате методической игры 11 октября в 12:30 в рамках Международной научной конференции «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Семинар является одним из мероприятий программы постсопровождения участников «Летнего института – 2024», состоявшегося в вузе в августе. Тогда в ПсковГУ по программе «Русский язык как язык межнационального общения» прошли обучение 25 сотрудников высших учебных заведений и исследовательских институтов из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Пушкин – поистине знаковая фигура для русского человека и для Пскова. Летом мы отвезли наших зарубежных коллег в пушкинские места, обсуждали с ними актуальность творческого наследия Александра Сергеевича. Теперь в продолжение обучения поделимся опытом глубинного изучения Пушкина через факты массовой культуры», – рассказала декан факультета русской филологи и иностранных языков Наталья Молчанова.

К семинару могут присоединиться студенты и преподаватели вуза, интересующиеся этой темой. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.