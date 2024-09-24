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Политика

Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Главное

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • вопрос, связанный со сбором и вывозом коммунальных отходов в Псковской области, обсудят депутаты областного Собрания на парламентском часу: «Нужно завершить строительство экотехнопарка. Необходимо сделать так, чтобы работа с отходами была цивилизованной, безопасной и эффективной»;
  • «На мой взгляд, в ближайшее время самой больной и самой острой будет проблема ЖКХ. Это изношенность сетей, котельных, что всегда чревато какими-то нестандартными ситуациями, авариями в том числе», – отметил Александр Котов;
  • Александр Котов назвал задачи, стоящие перед избранным главой Гдовского района Иваном Мешковым: «Помимо формирования команды, с точки зрения практических дел надо в обязательном порядке обратить внимание на состояние жилищно-коммунального хозяйства»;
  • «В каждом муниципалитете есть свои особенности, и в Гдове они свои. Они связаны с тем, что там долгое время не было команды, опытного и ответственного лидера и, безусловно, это сказалось на ситуации»;
  • «Ивана Мешкова избрали в Гдовском районе, ему доверились избиратели, и формирование команды – это его ответственность. Можно, конечно, дать какие-то практические советы со стороны, но вмешиваться в этот процесс ни в коем случае не надо»;
  • Александр Котов также напомнил, что недавно Псковское областное Собрание депутатов выступило с инициативой исключения нормы, которая предполагала согласование первого заместителя губернатора области;
  • председатель регионального парламента назвал отличие кандидата партии власти от других претендентов на выборах: «Мы не можем делать никаких популистских заявлений. Никогда этого не делали и вообще это не практикуем»;
  • Александр Котов также подчеркнул, что Собрание в Плюсском районе обновилось: «В состав вошли опытные и подготовленные люди»;
  • Правительство РФ сохранило для Псковской области уровень софинансирования по нацпроектам. «На три года нам сохраняют этот уровень софинансирования», – сказал Александр Котов.

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