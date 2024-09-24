Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов: В состав Плюсского окружного Собрания депутатов вошли опытные и подготовленные люди

О работе Плюсского окружного Собрания депутатов высказался председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«С точки зрения представительства, депутаты избираются по округам. Соответственно, вся территория муниципального района разбита на эти округа примерно равномерно по численности избирателей. У них пять одномандатных округов, соответственно пять депутатов избраны от этих территорий. В этом смысле представительство обеспечено в полной мере, остальные десять депутатов – это депутаты по партийным спискам, которых представили политические партии. Большинство у «Единой России», – отметил гость студии.

Александр Котов также подчеркнул, что собрание в Плюсском районе обновилось. «В состав вошли опытные и подготовленные люди», – заключил он.

Ранее сообщалось, что экс-депутат регионального парламента Оксана Лазарева возглавила Плюсское окружное собрание депутатов.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

По итогам выборов, прошедших в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах, было сформировано пять окружных собраний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 сентября 2024

Какие вызовы стоят перед главой региона в ближайшее время, рассказал Александр Котов
24 сентября 2024

Александр Котов: В состав Плюсского окружного Собрания депутатов вошли опытные и подготовленные люди
24 сентября 2024

Александр Котов назвал отличие кандидата партии власти от других претендентов на выборах
24 сентября 2024

Александр Котов: В Гдовском районе долгое время не было команды и ответственного лидера
24 сентября 2024

Александр Котов: Нельзя вмешиваться в процесс формирования команды избранного главы Гдовского района
24 сентября 2024

Александр Котов назвал задачи, стоящие перед избранным главой Гдовского района Иваном Мешковым
24 сентября 2024

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
24 сентября 2024

Новый глава Гдовского района: Я осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...