Александр Котов: В состав Плюсского окружного Собрания депутатов вошли опытные и подготовленные люди

17:42, 24 сентября 2024, ПАИ

О работе Плюсского окружного Собрания депутатов высказался председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

«С точки зрения представительства, депутаты избираются по округам. Соответственно, вся территория муниципального района разбита на эти округа примерно равномерно по численности избирателей. У них пять одномандатных округов, соответственно пять депутатов избраны от этих территорий. В этом смысле представительство обеспечено в полной мере, остальные десять депутатов – это депутаты по партийным спискам, которых представили политические партии. Большинство у «Единой России», – отметил гость студии.

Александр Котов также подчеркнул, что собрание в Плюсском районе обновилось. «В состав вошли опытные и подготовленные люди», – заключил он.

Ранее сообщалось, что экс-депутат регионального парламента Оксана Лазарева возглавила Плюсское окружное собрание депутатов.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

По итогам выборов, прошедших в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах, было сформировано пять окружных собраний.