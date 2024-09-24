Улыбка вместо карты: новая эпоха оплаты со Сбером

14:49, 24 сентября 2024, ПАИ

Эволюция способов оплаты товаров и услуг шагнула далеко вперёд. В этом направлении банковских сервисов Россия является одной из передовых стран мира, а Сбер – флагман этого процесса. Кто бы мог подумать ещё несколько лет назад, что для того чтобы расплатиться, не надо с собой брать ни банковскую карточку, ни смартфон с привязанной к нему картой – достаточно хорошего настроения.

«С собой ничего не было»

«Я привык расплачиваться картой. Всякие пэй-приложения, которые пришли пару лет назад взамен заблокированных сервисов платежей на смартфоне известного бренда, у меня не прижились: надо их открыть, навести на QR-код... Для меня это долго, я как-то привык, что все происходит за одно касание. В общем, мне важно, чтобы на кассе всё было быстро, – рассказывает Александр. – И тут как-то в приложении Сбера на своём телефоне увидел предложение настроить оплаты по биометрии. Ну, ок, подумал я, попробую».

Настройка заняла секунд 30. «Там всего два простых действия: привязать карту для оплаты, а они все уже есть в приложении, просто надо выбрать, и второй шаг – придумать код безопасности, – отмечает Александр. – И всё. Никаких «зайдите в офис банка» или «дождитесь рассмотрения вашей заявки». В общем, я настроил оплату по биометрии – и забыл».

Забыл ровно до того момента, когда нужна была карта, а ни её, ни телефона под рукой не было.

«Напротив нашего офиса есть кофейня. Утром уже ритуал – зайти, купить кофе, какую-нибудь плюшку. В тот раз тоже прихожу, делаю заказ – и тут понимаю, что всё забыл в офисе. Что делать? И тут мой взгляд падает на терминал оплаты, а там на экране надпись «оплатить улыбкой». Я попробовал, улыбнулся – и оплата прошла! Тогда для меня это было как маленькое чудо», – смеётся Александр.

С тех пор он не боится прийти в магазин, где есть терминалы Сбера без карты. Главное – с собой улыбка.

Ты, я и биометрия

Использование биометрических данных уже давно шагнуло в повседневность. Пожалуй, первыми в этом направлении большой шаг вперёд сделали компании-производители телефонов: сканерами отпечатков пальцев, идентификацией лица уже давно никого не удивишь – неотъемлемый атрибут любого современного телефона. Однако для внедрения в серьёзные сферы экономики, например, в банковский сектор, было соблюдение серьёзных мер безопасности: любые ошибки и сбои при верификации клиента должны были быть исключены.

Этим активно и занимался Сбер – чтобы теперь с уверенностью говорить о надёжности своей системы использования биометрических данных.

Как вообще устроена оплата улыбкой? Можно ли обмануть систему. Например, показать камере терминала оплаты чужую фотографию? Не получится. Умная система, использующая искусственный интеллект, сканирует уникальные черты лица покупателя, и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счёту, с него списывается нужная сумма.

Если вы думаете, что где-то в недрах Сбера хранится гигантский архив фото клиентов, с которым и сравнивается ваше лицо, то тоже нет. Данные покупателя хранятся не в виде фотографии, а в виде зашифрованного цифрового кода в связке с платёжным счётом. Кстати, именно благодаря передовым алгоритмам с вас не спишут деньги, даже если ваше лицо случайно попало в объектив платёжного терминала.

Сегодня по всей территории России установлено около 750 тысяч терминалов оплаты биометрией, до конца года их число увеличится до миллиона. Операция оплаты улыбкой занимает буквально две-три секунды. Количество пользователей сервисом растёт ежедневно.

«В Псковской области более 3,8 тысячи терминалов для оплаты покупок улыбкой, их число растёт постоянно. Мы видим, что псковичи проявляют высокий интерес к цифровым платёжным технологиям», – отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец. Ежемесячно в Псковской области к сервису оплаты улыбкой присоединяются порядка трёх тысяч человек.

Вот так Сбер помогает приумножать число улыбок – и делает нашу жизнь ещё комфортнее.

Все подробности о сервисе оплаты улыбкой – здесь.