Уголовное дело возбудили в Иркутской области из-за нападения школьника на сверстников

17:15, 24 сентября 2024, ПАИ

Уголовное дело из-за покушения на убийство и халатности возбуждено в Иркутской области. Это произошло после того, как подросток напал на своих сверстников в школе Балаганского района. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Врачи оказали помощь пострадавшим школьникам. На данный момент их жизни ничего не угрожает. С нападавшим сейчас работают правоохранительные органы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в СК.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, школьник также успел ранить себя. Действиям руководства школ и органов профилактики дадут оценку.