Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области
Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, пишет ТАСС.
По предварительным данным, ранения в результате нападения получили минимум трое учащихся школы.
Ранее аналогичный инцидент произошёл в Челябинске. 16 сентября 13-летний подросток принёс в коррекционный филиал школы № 68 пневматический пистолет, два молотка и нож, с которыми напал на одноклассников. Пострадали трое детей и учитель. Также нападавший семиклассник нанёс раны себе.
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