Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Иркутской области

12:28, 23 сентября 2024, ПАИ

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, пишет ТАСС.

По предварительным данным, ранения в результате нападения получили минимум трое учащихся школы.

Ранее аналогичный инцидент произошёл в Челябинске. 16 сентября 13-летний подросток принёс в коррекционный филиал школы № 68 пневматический пистолет, два молотка и нож, с которыми напал на одноклассников. Пострадали трое детей и учитель. Также нападавший семиклассник нанёс раны себе.