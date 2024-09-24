1,5 тонны говядины не пропустили через границу в Псковской области

20:28, 24 сентября 2024, ПАИ

1,5 тонны говядины на кости из Белоруссии не пропустили через госграницу в деревне Лобок Невельского района Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Мясо перевозили в машине без холодильного оборудования. При проведении ветеринарного контроля специалист управления обнаружил, что на товаре отсутствует маркировка (клейма), а также нет ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают происхождение и безопасность продукции.

Кроме того, ввоз в Россию говядины на кости с территории Белоруссии запрещён по указанию Россельхознадзора. Это связано с тем, что Белоруссия не имеет официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение 1,5 тонны говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, специалисты оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.