Представители Псковской области стали участниками форума «Истоки» в Севастополе

19:17, 24 сентября 2024, ПАИ

Порядка 200 творческих ребят из 47 регионов России объединил заезд «Гармония» форума «Истоки», который прошёл в Севастополе. Псковскую область на форуме представляли Анастасия Литвинова, Анастасия Евдокимова и Максим Дубровин, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Мероприятие проходило в севастопольском «Новом Херсонесе» с 18 по 21 сентября. Участники форума получили возможность обменяться опытом, принять участие в творческих мастер-классах, лабораториях и коллективных проектах. В этом заезде участники разделились на два направления – «Медиа» и «Творцы».

Итогами работы команд «Медиа» стали бренд-стратегии федеральных округов на основе уникальных культурных особенностей регионов. В конце заезда они представили свои проекты, идеи брендинга, креатива и рекламных кампаний, продвигающих имидж регионов России.

Команда «Творцов» в течение заезда поставила уникальное иммерсивное шоу «Культурный код России», посвящённое роли российской культуры в передаче ценностей через творчество. Своё шоу они показали на «Грифон Арене» в «Новом Херсонесе» не только участникам заезда, но и всем гостям музейно-храмового комплекса.