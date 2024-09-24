Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Представители Псковской области стали участниками форума «Истоки» в Севастополе

Порядка 200 творческих ребят из 47 регионов России объединил заезд «Гармония» форума «Истоки», который прошёл в Севастополе. Псковскую область на форуме представляли Анастасия Литвинова, Анастасия Евдокимова и Максим Дубровин, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Представители Псковской области стали участниками форума «Истоки» в Севастополе. Фото: комитет по молодёжной политике

Мероприятие проходило в севастопольском «Новом Херсонесе» с 18 по 21 сентября. Участники форума получили возможность обменяться опытом, принять участие в творческих мастер-классах, лабораториях и коллективных проектах. В этом заезде участники разделились на два направления – «Медиа» и «Творцы».

Итогами работы команд «Медиа» стали бренд-стратегии федеральных округов на основе уникальных культурных особенностей регионов. В конце заезда они представили свои проекты, идеи брендинга, креатива и рекламных кампаний, продвигающих имидж регионов России.

Команда «Творцов» в течение заезда поставила уникальное иммерсивное шоу «Культурный код России», посвящённое роли российской культуры в передаче ценностей через творчество. Своё шоу они показали на «Грифон Арене» в «Новом Херсонесе» не только участникам заезда, но и всем гостям музейно-храмового комплекса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 сентября 2024

Победа над тьмой: новые фонари появятся на улицах Грибоедова и Боровой в Пскове
24 сентября 2024

Экспозиция «Герои нашего времени» открылась в музейной комнате центра помощи детям в Печорах
24 сентября 2024

Вечер памяти Валентина Курбатова пройдёт в псковской библиотеке
24 сентября 2024

Купола и кресты Крыпецкого монастыря отреставрировали в Псковском районе
24 сентября 2024

Уличное освещение в районе улицы Шумейко в Острове-2 восстановят до 4 октября
24 сентября 2024

Первый в Псковской области метрологический класс открылся в Изборском лицее
24 сентября 2024

Александр Котов стал гостем программы «Оглавление». Главное
24 сентября 2024

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего псковича

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...