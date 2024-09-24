Полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего псковича

19:56, 24 сентября 2024, ПАИ

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего псковича Вадима Коноба. Пскович пропал 5 июня текущего года. До настоящего времени его местоположение неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, коротая стрижка, носит бороду.

«Над левым глазом шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии», – отметили в ведомстве.

Был одет в чёрную футболку и шорты в бело-чёрную клетку.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем псковиче, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.