Полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего псковича
Полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего псковича Вадима Коноба. Пскович пропал 5 июня текущего года. До настоящего времени его местоположение неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Приметы: худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, коротая стрижка, носит бороду.
«Над левым глазом шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии», – отметили в ведомстве.
Был одет в чёрную футболку и шорты в бело-чёрную клетку.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем псковиче, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.
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