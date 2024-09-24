Победа над тьмой: новые фонари появятся на улицах Грибоедова и Боровой в Пскове

22:57, 24 сентября 2024, ПАИ

Новые фонари появятся на улицах Грибоедова и Боровой в Пскове. Уже подписан контракт о выполнении работ. Всего будет установлено 16 опор и 19 светильников, сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Новые фонари уже появились на улице Снятной и двух перекрёстах: улиц Шестака и майора Доставалова, а также Спортивной и Гражданской.

«Ежегодно мы реализуем программу локального освещения разных участков дорог, разных участков улиц города. И конечно, это два микрорайона – Любятово и Псковкирпич. Это не все тёмные пятна в городе, которые необходимо осветить. Конечно, будем ещё над этим работать», – отметил глава Пскова Борис Елкин.

Установка наружного освещения на улицах Грибоедова и Боровой будет выполнена до декабря.