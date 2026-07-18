В Писковичах завершается модернизация сетей водоснабжения в рамках нацпроекта

12:04, 18 июля 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Ирина Толмачева совместно с главой Псковского округа Натальей Фёдоровой в ходе контрольного выезда в Писковичи, осмотрели территории, где идёт финальный этап работ по модернизации сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Работы фактически завершены. Подрядчик поменял весь необходимый по проекту метраж трубопровода, смонтировал новые колодцы. Трасса полностью готова, опрессована и промыта. Сейчас подрядчик завершает восстановление благоустройства проездов и зелёных зон.

Работы проводятся в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке партии «Единая Россия». Из федерального бюджета выделено около 44 миллионов рублей. Их главная цель – улучшение качества водоснабжения для трёх тысяч жителей Писковичей.