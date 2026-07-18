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Общество

Очереди на автозаправочных станциях в Пскове заметно сократились – Михаил Ведерников

Очереди на автозаправочных станциях в Пскове заметно сократились, а в ночные часы где-то и вовсе отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Видеозапись из канала Михаила Ведерникова в МАХ

«Конечно, говорить о прежнем спокойном формате пока рано, но можно, наконец, отметить позитивную динамику. Во всяком случае с АИ-92 и дизелем – точно. Мы постоянно на связи с сетевыми компаниями, получаем информацию об объёмах поставленного топлива», – отметил он.

Глава региона подчеркнул, что на особом внимании находятся муниципалитеты, где нет альтернативных АЗС и пока недостаточно бензина АИ-95, и заправки, где большие объёмы топлива улетают в разы быстрее, чем в других местах. С каждым конкретным случаем разбираются отдельно.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что часть вопросов закроет система автоматической фиксации госномеров, которая пока работает в тестовом режиме, но уже показывает эффективность. «Постепенно будем добавлять в сеть мониторинга все заправки региона. Благодарю волонтёров, дружинников, сотрудников заправок и подразделений, работающих в рейдах – всех, кто помогает поддерживать порядок. Вместе мы обязательно стабилизируем ситуацию», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продлили систему заправки на АЗС по принципу чётных и нечётных номеров. В целом ситуация с бензином в регионе выравнивается. Благодаря ранее достигнутым договорённостям с топливными компаниями объём продаж бензина в регионе вырос в два раза, а компании увеличили лимиты отпуска бензина в одни руки до 30 литров.

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