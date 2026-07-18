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Общество

Не менее шести БПЛА противника уничтожили в небе над Псковской областью

Не менее шести БПЛА противника уничтожили в небе над Псковской областью минувшей ночью. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Тем, кто стал свидетелем падения БПЛА, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00. Также важно проинформировать об этом любого известного представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина». До прибытия представителей оперативных служб стоит организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения.

«Своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб! Будьте бдительны и берегите себя», – призвал Михаил Ведерников.

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