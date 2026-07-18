«Ласточка» из Пскова прибыла в Петербург с задержкой более чем на полчаса

10:32, 18 июля 2026, ПАИ

Поезд «Ласточка», следовавший по маршруту Псков – Санкт-Петербург, прибыл на Балтийский вокзал в 10:12, сообщают ПАИ очевидцы. По расписанию утренний состав должен был прибыть в Северную столицу в 09:39. Таким образом, задержка составила 33 минуты.

Ранее сообщалось, что «Ласточка» задержалась на станции Луга по техническим причинам. По предварительной информации, остановка была связана с ухудшением состояния одного из пассажиров – на место прибыла машина скорой помощи.

Информации о состоянии пассажира, которому потребовалась помощь, не поступало.